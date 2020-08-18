В Минфине говорят, что в состоянии профинансировать “минималку” в 5000

Увеличение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен – это тот уровень, который Министерство финансов может профинансировать.
Об этом в эфире одного из телеканалов сказал первый заместитель министра финансов Денис Улютин, сообщает пресс-служба Минфина.
“5000 грн – это тот уровень, который мы сейчас можем профинансировать. Мы можем говорить о любой сумме минимальной заработной платы, однако мы должны понимать, что, в первую очередь, мы должны это сопоставлять со своими возможностями. Например, поднятие до 5000 грн минимальной зарплаты – это всего лишь 277 грн по отношению к сейчас, на 3 месяца стоит 3 млрд гривен. И это исключительно по тем расходам, которые проводятся из государственного бюджета”, – сказал Улютин.
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По его словам, вопрос о повышении с 1 сентября минимальной заработной платы обсуждается уже достаточно давно.
“Эта инициатива Президента просчитывалась и поэтому не выходила на всеобщее обозрение. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, – Президент эту инициативу внес от себя как поднятие до 5000 (гривен – ред.) минимальной заработной платы с 1 сентября”, – сказал Улютин.
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