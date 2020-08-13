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Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение эксперта

Стоит ли вкладываться в хрущевки и сталинки - мнение эксперта

Трудоспособное население готово платить больше за комфорт.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал на вебинаре FinUpdate: Инвестиции в недвижимость.

“Более того, народ готов переплачивать за наличие в жилом комплексе или доме определенного ряда сервисов. Население готово заплатить за дизайнерские решения и само наполнение квартиры, архитектуру и базовый набор сервисов — это то, что будет пользоваться спросом всегда”, – рассказал он.

По его мнению, именно эти показатели будут формировать ценовую политику на недвижимость в ближайшие пару лет.

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Также эксперт ответил на вопрос, стоит ли вкладываться в хрущёвки и сталинки. Он считает, что оценка любой недвижимости всегда зависит от основного критерия — ее местоположения.

“Мое мнение — любая хрущевка, расположена примерно на улице Леси Украинки в Киеве, будет выше оцениваться, чем новостройка в спальном районе. Но все зависит от того, как эти дома обслуживались и в каком состоянии они на сегодня”, – заявил он.

По его словам, условия содержания дома — важнейший пункт, поскольку во многих современных домах ситуация с содержанием значительно ухудшилась за год.

“Всегда есть соотношение “Цена — качество”, но помимо цены стоит обращать внимание на то, кем этот дом обслуживается, проводятся ли плановые проверки. Состояния домов, подъездов, лифтов — это второй по важности критерий после цены”, – рассказал Анатолий Топал.

Ситуация в мире показала, что то, что будет с ценами в мире завтра-послезавтра — это на уровне гадания на кофейной гуще.

Если говорить про распределение спроса на недвижимость, то все чаще эксперты отмечают тот факт, что люди готовы больше платить за более комфортное и качественное жилье.

Кстати, чтобы не ждать годами и не собирать так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.

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По материалам Finance.UA
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