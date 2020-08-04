Сколько стоят квартиры в пригороде Киева (инфографика)

Средняя цена квадратного метра в пригороде Киева составила 15 000 грн/кв.м, что, казалось бы, выше предыдущего месяца, но в долларах эксперты отметили небольшое падение с $560 до $550/кв.м.

Об этом сообщили аналитики портала 3m2.ua.

Где жилье подешевело. Больше всего упали в цене объекты, находящиеся в радиусе 10-20 км от столицы – с $530/кв.м до $510/кв.м. При этом цены в непосредственной близости от Киева остались без изменения: $580 и $560/кв.м.

Рост цен произошел только в следующих направлениях:

в Вишневом – с $610/кв.м до $630/кв.м;

в Гатном – с $560/кв.м до $610/кв.м;

в Вышгородском направлении – с $540/кв.м до $560/кв.м;

три месяца подряд в цене добавляет Борисполь: с $490/кв.м в мае и до $510/кв.м в июле;

стабильно растет интерес и цена в Обуховском направлении – с $450/кв.м в мае до $480/кв.м в июле.



Инфографика: 3m2.ua

Без изменений последние несколько месяцев цены на новые ЖК в Ворзеле: $320/кв.м.

Также стабильно ведет себя и недвижимость Белогородки: $430/кв.м. За лето не изменились цены в Софиевской и Петропавловской Борщаговке: $560/кв.м и $620/кв.м соответственно.

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Ирпень: после незначительного падения цены с $580/кв.м в мае в июне-июле зафиксирована цена $560/кв.м. В других же районах, таких как Гостомель, Буча, Белогородка, Святопетровское, Тарасовка, Бровары наблюдается некоторое снижение в долларах.

В пригороде активно стартуют новые проекты по всем направлениям, но наибольшее количество в Житомирском и Одесском направлении. В перспективе 2 лет увеличение объемов более чем на 1 000 000 кв.м только в этих направлениях.

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