Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии - СМИ

Около 45% работающих украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Из-за новых требований им может не хватить необходимого страхового стажа.

Например, в 2020-м пенсионеру необходимо иметь 27 лет страхового стажа. Однако до 2028 года требования вырастут до 35 лет. То есть 40-летнему работнику уже сегодня необходимо иметь не менее 15 лет стажа, пишет Обозреватель.

В 2028-м 60-летнему украинцу для выхода на пенсию необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа. Если необходимого стажа нет, его можно докупить за отдельную плату.

“Стаж украинцев, если ничего не изменится в ближайшее время, будет снижаться. Часть нелегального рынка труда все еще весома. На базарах, мелких предприятиях и даже в некоторых госструктурах и на относительно крупных предприятиях можно найти неоформленных работников. Они получают зарплаты в конвертах и не платят налогов. Поэтому им не начисляют страхового стажа”, – говорит эксперт Лидия Ткаченко.

В то же время пенсию вообще могут забрать, если выплаты назначили на основе документов с недостоверными данными. Также денег может не увидеть украинский пенсионер за время проживания за границей.

Справка Finance.ua:

Украинцы, которым не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет, могут его докупить. И чем раньше это сделать, тем меньше придется заплатить..

Если гражданин при выходе на пенсию имеет сверхурочный стаж, он может получить надбавку к пенсии.

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