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В НБУ считают преждевременным снижение инфляционной цели

В НБУ считают преждевременным снижение инфляционной цели

Снижение инфляционной цели Национального банка Украины, которая на данный момент составляет 5%, в ближайшее время может быть преждевременным шагом.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в Facebook в четверг.

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«Чтобы снизить инфляционные ожидания бизнеса и населения, (…) центробанки обычно держат инфляционный таргет на одном уровне много лет. Если в течение этого времени центробанк показывает способность достигать своей цели, он приобретает доверие бизнеса и населения, а это положительно влияет на развитие экономики. А потом уже и цель можно пересматривать в сторону понижения», — указано в сообщении.

Отмечается, что инфляционная цель центробанка в 5%, которую установил Совет НБУ пять лет назад, была достигнута только в прошлом году.

Как сообщалось, глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергей Николайчук в начале августа отметил, что Совету НБУ необходимо задуматься о снижении инфляционной цели регулятора, поскольку 5%-ный уровень показателя является одним из наиболее высоких в мире — среди 39 стран с режимом инфляционного таргетирования цель выше только у Ганы (8%).

Комментируя предложение Николайчука, член Совета НБУ Виктор Козюк отметил, что ему сложно сказать, будет ли снижение инфляционной цели на 2021 год. По его мнению, снижение показателя надо обсуждать с 2022 года.

По материалам Капитал
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