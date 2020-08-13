Нацбанк объяснил влияние инфляции на бизнес и население

Национальный банк Украины ввел монетарный режим инфляционного таргетирования пять лет назад, 18 августа 2015 года. Инфляционное таргетирование означает, что НБУ ставит целью обеспечивать умеренную инфляцию, которая бы не мешала развитию экономики.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ
“Именно инфляция, а не валютный курс, вопреки распространенным ошибочным представлениям, является ориентиром для НБУ. Валютная политика НБУ – это лишь инструмент, с помощью которого мы достигаем безопасного и комфортного для экономики уровня инфляции”, – отмечается в сообщении.
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НБУ влияет на инфляцию косвенно – через стоимость денег. НБУ определяет учетную ставку – это процент, по которому НБУ кредитует коммерческие банки. Таким образом НБУ может влиять на ставки по кредитам и депозитам, а соответственно – и на расходы бизнеса и населения.
“Когда инфляция растет сверх целевого показателя центрального банка, или есть сильные риски, что рост цен существенно ускорится, учетная ставка повышается. Как следствие, кредиты дорожают, а депозиты становятся привлекательнее, что побуждает предприятия и граждан меньше потреблять и больше экономить. Это уменьшает спрос на товары и услуги, а следовательно – сдерживает рост цен. Когда же инфляция низкая, а экономика слабая, то учетную ставку можно уменьшить. Тогда кредиты становятся доступнее, а депозиты – менее привлекательными. Это, наоборот, склоняет всех к увеличению расходов и стимулирует экономику”, – говорится в сообщении.
В НБУ напоминают, что экономика является очень чувствительной к ценовым колебаниям. Если инфляция высокая и сильно колеблется, например, один год 15%, другой год 30%, то это не стимулирует, а, наоборот, угнетает экономику. Бизнес не понимает, как планировать производственную деятельность, какие расходы закладывать в свой план, население перестает доверять национальной валюте, потому что инфляция очень быстро съедает их доходы и сбережения. Все это приводит к кризисам.
“Именно поэтому современные центральные банки занимаются инфляционным таргетированием и стараются не допускать таких ситуаций. Такой политики уже пять лет придерживается и НБУ”, – говорится в сообщении.
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