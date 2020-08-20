Первую дорогу для тренировки беспилотных авто построят в США

Власти штата Мичиган совместно с компаниями Cavnue и Alphabet договорились о масштабном проекте. Общими усилиями они построят первую в США специальную дорогу для тренировки беспилотных автомобилей. Она соединит центр Детройта с городом Анн-Арбор, а ее общая протяженность составит почти 65 км.
Стартап Cavenue, входящий в холдинг Alphabet, выиграл конкурс штата Мичиган на проведение испытаний робомобилей на общественных дорогах. В рамках проекта в ближайшие два года на шоссе от Детройта до Энн-Арбора будут построены выделенные полосы с подключенной инфраструктурой для робомобилей, на которых они не будут пересекаться с обычными машинами.
Отмечается, что цель проекта – создать новый вид быстрого общественного транспорта.
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Вот уже несколько лет автономный транспорт тестируют на улицах и автотрассах Калифорнии, а также других штатов, а Waymo запустила в Аризоне службу беспилотных такси. Но впервые общественную инфраструктуру будут специально приспосабливать к нуждам робомобилей.
Первоочередная задача проекта – создание выделенных полос для роботизированных шаттлов на загруженном участке дороги между Энн-Арбором и Детройтом. Конечная цель – появление альтернативного вида общественного транспорта, отличающегося повышенной эффективностью, безопасностью и высокой пропускной способностью по сравнению с традиционными рейсовыми автобусами и электричками.
Подключенная инфраструктура должна, по замыслу Cavenue, помочь даже транспорту с невысоким уровнем автономности, который не может самостоятельного лавировать по забитым улицам, передвигаться автономно по хайвею. Несколько стартапов, разрабатывающих робогрузовики, предлагают нечто подобное, а программное обеспечение, способное управлять машиной на трассе, уже есть на рынке.
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