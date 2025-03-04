Google Chrome навсегда прекращает поддержку популярного блокировщика рекламы — Finance.ua

Google Chrome навсегда прекращает поддержку популярного блокировщика рекламы Сегодня 23:06 — Технологии&Авто

Google Chrome навсегда прекращает поддержку популярного блокировщика рекламы

Google отключила в Chrome расширения, ставшие неподдерживаемыми в связи с переходом браузера на новую платформу Manifest V3. Под удар попал, в частности, uBlock Origin, на который полагались миллионы пользователей.

Согласно отзывам в сети, Chrome принудительно отключил блокировщик рекламы и поместил в его описание отметку, что поддержка расширения приостановлена. При этом пользователи могут вновь включить uBlock Origin, но после повторной активации заметно снижается скорость загрузки сайтов, пишет The Verge.

По словам Google, переход на новый стандарт повысит конфиденциальность и безопасность пользователей. При этом он удаляет функции, от которых зависела работа некоторых блокировщиков рекламы.

Читайте также Теперь сбросить данные в ChromeOS можно без потери закладок и паролей

Среди альтернатив, доступных в Chrome: uBlock Origin Lite и AdBlock — они работают на Manifest V3, однако заметно хуже справляются с блокировкой нежелательного трафика. Равнозначной же альтернативы uBlock Origin для Chrome MV3 не будет.

Переход на Manifest V3 повлияет не только на Google Chrome — браузеры, работающие на движке Chromium, такие как Microsoft Edge, Brave и Opera, тоже лишатся поддержки V2.

Тем, кто не хочет мириться с рекламой, есть смысл рассмотреть переход на другой веб-браузер. Ранее Mozilla подтвердила, что Firefox сохранит поддержку обеих спецификаций, предлагая пользователям uBlock Origin альтернативную платформу.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.