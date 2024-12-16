Теперь сбросить данные в ChromeOS можно без потери закладок и паролей — Finance.ua

Теперь сбросить данные в ChromeOS можно без потери закладок и паролей Сегодня 22:07 — Технологии&Авто

Теперь сбросить данные в ChromeOS можно без потери закладок и паролей

Google добавила в ChromeOS новые функции — новые уведомления для людей с нарушением слуха.

Об этом пишет The Verge

Google выпустила обновление ChromeOS M 131 для всех пользователей (в Украине тоже доступно) — теперь можно сбросить настройки без потери данных.

Функция Safety reset поможет, если ноутбук стал вести себя странно, например, появляются подозрительные всплывающие окна или другие проблемы. В отличие от Powerwash, который полностью очищает устройство, новая функция сохраняет ваши данные, пароли, приложения и закладки.

Запустить Safety reset можно с помощью комбинации CTRL+Shift+Search+R или через настройки в разделе «Безопасность и конфиденциальность». Еще одно обновление — Flash notifications. Оно добавляет визуальные оповещения пользователям с нарушением слуха или зрения. Функция позволяет выбрать цвет подсветки сообщения и просмотреть его вид с помощью кнопки предварительного просмотра.

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