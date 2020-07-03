Китайский стартап запустит полностью беспилотные роботакси в 2024 году

Первый китайский стартап в сфере беспилотников, Momenta, рассказал о своих планах по созданию франшизы роботакси в городах КНР. Компания делает ставку на бюджетные технологии и мобильную связь 5G, которая позволит снизить расходы и добиться полной автономности уже через четыре года.

Неизвестно, когда и как именно будет достигнута полная автономность транспорта — автомобилей, ориентирующихся в сложных дорожных условиях самостоятельно, без помощи человека. Для реализации этой идеи требуется огромное количество данных, передовые алгоритмы, длительные испытания, чеки со многими нулями от инвесторов и поддержка властей. Без этого беспилотный транспорт остается вне досягаемости.

Тем не менее, Momenta — один из самых дорогих азиатских стартапов и первая компания Китая среди разработчиков беспилотных автомобилей утверждает, что весь ее флот роботакси достигнет пятого уровня автономности к 2024 году, то есть будет способен развозить пассажиров без страхующего водителя за рулем.

Похожие заявления делают и конкуренты Momenta: Waymo, «дочка» Alphabet, говорила своим клиентам прошлой осенью, что полностью автономные такси «на подходе». Tesla планировала запуск сети роботакси в 2020. В Китае Poni.ai уже предлагает услуги частично беспилотного извоза. Множество компаний проводят испытания с той или иной степенью успешности.

Руководитель Momenta Као Сюйдун утверждает, что его компания сможет добиться полной автономии, не имея бюджета Waymo или Uber. Сама она привлекла к 2018 году свыше $200 млн и имеет «стабильный источник денег», которого хватит минимум на три года. При этом стоит отметить, пишет TechCrunch, что правительство КНР тратит крупные суммы на инновационные технологии, в частности, на 5G и искусственный интеллект, к которому относится и автономный транспорт.

«Мы воспользуемся инфраструктурой 5G и наберем штат инженеров по удаленному техобслуживанию, каждый из которых будет следить, скажем, за десятком машин, — пояснил Као. — Так мы снизим расходы на менеджеров по безопасности до одной десятой от нынешнего уровня».

Когда все автомобили стартапа станут в 2024 беспилотными, компания сможет достигнуть положительной маржи операционной прибыли на одну машину. Если все пойдет по плану, эту модель Momenta распространит и на другие города за пределами Сучжоу, где расположена штаб-квартира. По словам Као, бизнес-модель напоминает франшизу «Макдоналдс»: «Мы разработаем набор стандартов и скопируем их в других городах, где будем сотрудничать с местными властями, службами такси, службами техобслуживания и так далее».