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Топ-3 профессий июля по уровню заработных плат (инфографика)

Топ-3 профессий июля по уровню заработных плат (инфографика)

Кто был в топе профессий по количеству вакансий, резюме и по уровню заработных плат в июле текущего года? Об этом пишет thepoint.

По количеству резюме:

  • Продавец – 67 536 резюме на позицию;
  • Продавец непродовольственных товаров – 35 654;
  • Менеджер по продажам – 35 536 резюме.

В топ-3 профессий (по количеству резюме) в июле 2019 года входили офис-менеджеры – 68 699 резюме на позицию.

По количеству вакансий: Продавец – 3 456 вакансий на позицию;
Менеджер по продажам – 2 734 вакансии;
Водитель на авто фирмы – 1 525.

Справка Finance.ua:

  • Служба занятости назвала самые оплачиваемые вакансии в столице. Риелторы и программисты – в лидерах среди самых высокооплачиваемых вакансий в столичной службе занятости.

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По материалам Finance.UA
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