Топ-3 профессий июля по уровню заработных плат (инфографика)

Кто был в топе профессий по количеству вакансий, резюме и по уровню заработных плат в июле текущего года? Об этом пишет thepoint.
По количеству резюме:
В топ-3 профессий (по количеству резюме) в июле 2019 года входили офис-менеджеры – 68 699 резюме на позицию.
По количеству вакансий: Продавец – 3 456 вакансий на позицию;
Менеджер по продажам – 2 734 вакансии;
Водитель на авто фирмы – 1 525.
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