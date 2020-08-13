Заработная плата по Украине в июле (инфографика)

Кто был в топе профессий по количеству вакансий, резюме и по уровню заработных плат в июле текущего года? Размер среднего заработка и что предлагают работодатели, кроме заработной платы?
Об этом пишет thepoint
Данные, которые получили, проанализировав ситуацию на рынке труда в июле 2020 года (некоторые – с 2019 года).
Заработные платы по Украине в июле. Статистические данные Прозрачной работы свидетельствуют о том, что больше всего работодателей (6 739) предлагали кандидатам заработную плату в размере 11 000-15 000 грн. Вознаграждение за труд в размере 7 000-11 000 грн – 4 813; чуть меньше (4 367) работодателей готовы были платить претендентам 15 000-19 000 грн. Зарплату 39 000+ грн предлагали 980 работодателей; <7 000 грн – 1 585.
В июле 2019 года количество работодателей, которые предлагали заработную плату 11 000-15 000 грн, составляло 8 001; 7 000-11 000 грн – 6 788; 15 000-19 000 грн – 4 695 вакансий.
Больше всего претендентов (26 676) указывали желаемый уровень зарплаты – 8 000-13 000 грн; 21 405 – 13 000-18 000 грн; 8 575 кандидатов готовы были работать за заработную плату в размере 18 000-23 000 грн. 1 472 кандидата указали самые высокие финансовые ожидания – 48 000+ грн; самые низкие (<8 000) – 4 860 претендентов.
В июле 2019 года количество кандидатов, которые хотели получать заработную плату в размере 8 000-13 000 грн, было 18 020; 13 000-18 000 грн – 12 657; 18 000-23 000 грн – 5 579 кандидатов.
Средняя заработная плата в июле (вся Украина)
В июле 2019 года заработная плата (медиана) по вакансиям и резюме тоже составляла 12 000 грн.
Топ-3 сфер деятельности в Украине в июле. По количеству вакансий:
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Растаможка авто: сколько можно сэкономить в случае отмены акцизаВчера, 14:00 - 6000 6
До конца года построят около 500 километров дорог - ЗеленскийВчера, 12:44 - 891 6
В Украине в три раза повысят платежки за газ, но не для всех: кому придется переплатитьВчера, 12:00 - 35898 3
В Минфине рассказали, сколько акцизного налога с топлива направят в местные бюджетыВчера, 17:49 - 322 3
Правительство будет регулировать посреднические услуги по трудоустройству за рубежом4 ч. назад - 251 2
В Украине в три раза повысят платежки за газ, но не для всех: кому придется переплатитьВчера, 12:00 - 35898 3
Растаможка авто: сколько можно сэкономить в случае отмены акцизаВчера, 14:00 - 6000 6
В правила предоставления информации о должниках внесены измененияВчера, 12:15 - 3229
«Киевгорстрой» нашел финансирование на достройку объектов «Укрбуда»Вчера, 13:00 - 2377 2
В Германии стартовал проект с базовым доходом, будут платить 1433 евро ежемесячноВчера, 22:39 - 1343
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19Позавчера, 11:10 - 2187
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1406 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1365 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1429 6
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2341 5