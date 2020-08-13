Заработная плата по Украине в июле (инфографика)

Кто был в топе профессий по количеству вакансий, резюме и по уровню заработных плат в июле текущего года? Размер среднего заработка и что предлагают работодатели, кроме заработной платы?

Об этом пишет thepoint

Данные, которые получили, проанализировав ситуацию на рынке труда в июле 2020 года (некоторые – с 2019 года).

Заработные платы по Украине в июле. Статистические данные Прозрачной работы свидетельствуют о том, что больше всего работодателей (6 739) предлагали кандидатам заработную плату в размере 11 000-15 000 грн. Вознаграждение за труд в размере 7 000-11 000 грн – 4 813; чуть меньше (4 367) работодателей готовы были платить претендентам 15 000-19 000 грн. Зарплату 39 000+ грн предлагали 980 работодателей; <7 000 грн – 1 585.

В июле 2019 года количество работодателей, которые предлагали заработную плату 11 000-15 000 грн, составляло 8 001; 7 000-11 000 грн – 6 788; 15 000-19 000 грн – 4 695 вакансий.

Больше всего претендентов (26 676) указывали желаемый уровень зарплаты – 8 000-13 000 грн; 21 405 – 13 000-18 000 грн; 8 575 кандидатов готовы были работать за заработную плату в размере 18 000-23 000 грн. 1 472 кандидата указали самые высокие финансовые ожидания – 48 000+ грн; самые низкие (<8 000) – 4 860 претендентов.

В июле 2019 года количество кандидатов, которые хотели получать заработную плату в размере 8 000-13 000 грн, было 18 020; 13 000-18 000 грн – 12 657; 18 000-23 000 грн – 5 579 кандидатов.

Средняя заработная плата в июле (вся Украина)

По вакансиям (на основе 50 346 вакансий) – 12 000 грн;

По резюме (на основе 326 051 резюме) – 12 000 грн.

В июле 2019 года заработная плата (медиана) по вакансиям и резюме тоже составляла 12 000 грн.

Топ-3 сфер деятельности в Украине в июле. По количеству вакансий:

Торговля розничная/Retail – 35%;

Торговля оптовая/Дистрибуция/Импорт-Экспорт – 20%;

Промышленность и производство – 19%.

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