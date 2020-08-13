Взрыв дома на Позняках: на снос киевской многоэтажки выделили 15 млн грн

На ликвидацию последствий взрыва в жилом доме на столичных Позняках из резервного фонда бюджета Киева выделили 15,7 миллиона гривен.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Киевской городской государственной администрации.

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“Выделить Департаменту строительства и жилищного обеспечения исполкома Киевсовета (КГГА) 15,7 млн гривен на осуществления мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера в жилом доме №1/5 на ул. С. Крушельницкой в Дарницком районе на безвозвратной основе”, – говорится в документе.

Департамент должен до 31 декабря этого года отчитаться об использовании средств.