0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 151 0

Взрыв на Позняках: пострадавшие начали получать финансовую помощь

Взрыв на Позняках: пострадавшие начали получать финансовую помощь

Пострадавшие жильцы дома на Позняках, где 21 июня произошел взрыв, начали получать от города финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Встретился сегодня с жителями дома на Позняках, в котором 21 июня произошел взрыв. Все они уже получили сертификаты на новое жилье. Что касается помощи города. Сегодня одна из семей, оформившая необходимые документы, получила от города 300 000 гривен финансовой помощи на ремонт нового жилища», – отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы напомнил, что ранее Киевсовет поддержал мое предложение и выделил 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, предоставленные Офисом Президента

Читайте также: Взрыв на Позняках: Зеленский вручил сертификаты на квартиры 12 семьям, потерявшим жилье

Он отметил, что также город оказал помощь пострадавшим жителям в размере от 50 до 100 тысяч гривен. Кроме того, фонд «Будущий Киев» выделил им по 2,5 тысячи гривен на восстановление утраченных документов.

Сейчас люди, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, обеспечены временным жильем.

Получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Build Portal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.