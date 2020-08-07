Взрыв на Позняках: пострадавшие начали получать финансовую помощь

Пострадавшие жильцы дома на Позняках, где 21 июня произошел взрыв, начали получать от города финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Встретился сегодня с жителями дома на Позняках, в котором 21 июня произошел взрыв. Все они уже получили сертификаты на новое жилье. Что касается помощи города. Сегодня одна из семей, оформившая необходимые документы, получила от города 300 000 гривен финансовой помощи на ремонт нового жилища», – отметил Виталий Кличко.

Мэр столицы напомнил, что ранее Киевсовет поддержал мое предложение и выделил 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на Позняках, где произошел взрыв. Средства получат 40 семей, оставшихся без жилья. Речь идет о том, чтобы обеспечить людям ремонт и необходимую мебель и бытовую технику в новые квартиры, предоставленные Офисом Президента

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Он отметил, что также город оказал помощь пострадавшим жителям в размере от 50 до 100 тысяч гривен. Кроме того, фонд «Будущий Киев» выделил им по 2,5 тысячи гривен на восстановление утраченных документов.

Сейчас люди, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, обеспечены временным жильем.