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Программу помощи безработным на период других карантинов расширят

Программу помощи безработным на период других карантинов расширят

Кабинет Министров планирует расширить программу помощи по частичной безработице.
Об этом в Telegram написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Помощь будут оказывать безработным на период карантинов из-за других болезней, а не только из-за COVID-19.

“Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления ограничений из-за других заболеваний”, – сказал Шмыгаль.

Напомним, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2020 года составило 16,6 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,5 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Справка Finance.ua:

  • Чтобы получить помощь, необходимо предоставить следующие документы Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении пособия по частичной безработице в период карантина.

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По материалам Finance.UA
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