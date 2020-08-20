В каких случаях полицейский имеет право изъять водительское удостоверение

Единственным основанием для временного изъятия удостоверения водителя является совершение административного правонарушения, за которое может быть наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством.
Такая норма действует согласно пункту 3 Порядка временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата, сообщает “Адвокат права” в Telegram.
Итак, если лицо не виновно в совершении такого правонарушения, то изымать у него водительское удостоверение полицейский не имеет права.
Как проводится изъятие удостоверения водителя и его возврат:
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Обращается внимание также на то, что временное изъятие водительского удостоверения является правом работника полиции, а не обязанностью.
Если в течение трех месяцев суд не рассмотрел дело или не вынес решение о лишении водителя права управления авто, он должен обратиться в офис полиции с заявлением о возврате документа.
Чтобы получить обратно свои права, нужно предоставить:
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