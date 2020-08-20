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В каких случаях полицейский имеет право изъять водительское удостоверение

В каких случаях полицейский имеет право изъять водительское удостоверение

Единственным основанием для временного изъятия удостоверения водителя является совершение административного правонарушения, за которое может быть наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортным средством.

Такая норма действует согласно пункту 3 Порядка временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и его возврата, сообщает “Адвокат права” в Telegram.

Итак, если лицо не виновно в совершении такого правонарушения, то изымать у него водительское удостоверение полицейский не имеет права.

Как проводится изъятие удостоверения водителя и его возврат:

  • о временном изъятии удостоверения водителя полицейский должен сделать запись в протоколе об административном правонарушении;
  • водительское удостоверение изымается до вступления в силу постановления суда по делу об административном правонарушении;
  • изъятое водительское удостоверение в течение трех суток передается на хранение в соответствующий территориальный орган МВД (Нацполицию). А в случае совершения лицом, которому уже выдано временное разрешение на право управления ТС, повторного административного правонарушения, за которое предусмотрено лишение такого права, новое разрешение ему выдается только после истечения срока действия предыдущего, но на срок не более трех месяцев с даты совершения такого правонарушения.

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Обращается внимание также на то, что временное изъятие водительского удостоверения является правом работника полиции, а не обязанностью.

Если в течение трех месяцев суд не рассмотрел дело или не вынес решение о лишении водителя права управления авто, он должен обратиться в офис полиции с заявлением о возврате документа.

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Чтобы получить обратно свои права, нужно предоставить:

  • временное разрешение на право управления автомобилем;
  • копию судебного постановления;
  • копию квитанции об оплате штрафа;
  • если суд принял решение о наложении административного ареста, необходимо также предоставить справку об отбытии ареста.

По материалам Finance.UA
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