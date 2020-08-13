Лоукостер Ryanair сокращает полеты в Украину: какие рейсы отменят

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая с середины марта по июнь 2020 года сократила пассажиропоток на 99%, продолжает закрывать авиарейсы. С осени 2020 года ирландский перевозчик сократит 20% своих направлений из-за ограничений в ряде стран Европы в связи с эпидемией коронавируса. При этом урезание коснется и Украины, сообщает fly4free.pl.

Следует учесть, что Ryanair сократит полеты на трех десятках авиарейсов. Некоторые направления исчезнут минимум на два месяца, а некоторые – значительно дольше или вовсе. Еще по ряду направлений в сентябре-октябре ожидается сокращение количества рейсов в течение недели.

Некоторые сокращенные рейсы:

Варшава – Барселона – сокращена частота с трех до двух рейсов в неделю;

Варшава – Севилья – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю;

Варшава – Рим – в сентябре сокращена частота с семи до пяти рейсов в неделю, в октябре обещают снова летать ежедневно;

Варшава – Стокгольм (Скавста) последний рейс состоится 29 августа;

Краков – Брюссель (Шарлеруа) – сокращена частота с пяти до трех рейсов в неделю;

Краков – Мадрид – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю;

Краков – Малага – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю;

Краков – Валенсия – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю;

Краков – Лиссабон – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю;

Краков – Рим – сокращена частота с пяти до четырех рейсов в неделю;

Катовице – Дублин – сокращена частота с семи до трех рейсов в неделю;

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Краков – Шеннон (Ирландия) – рейсы отменяют с сентября и должны возобновиться 19 октября;

Вроцлав – Барселона (Жирона) – последний рейс состоится 29 августа, потом только 21 и 24 ноября, после чего маршрут исчезнет;

Вроцлав – Мадрид – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю;

Гданьск – Пиза – рейсы отменяются с сентября, затем состоятся только 19 и 23 октября;

Гданьск – Корк (Ирландия) – сокращена частота с двух до одного рейса в неделю;

Катовице – Дублин – сокращена частота с трех до двух рейсов в неделю;

Познань – Корк (Ирландия) – последний состоится 29 августа.

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