Лоукостер Ryanair сокращает полеты в Украину: какие рейсы отменят

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая с середины марта по июнь 2020 года сократила пассажиропоток на 99%, продолжает закрывать авиарейсы. С осени 2020 года ирландский перевозчик сократит 20% своих направлений из-за ограничений в ряде стран Европы в связи с эпидемией коронавируса. При этом урезание коснется и Украины, сообщает fly4free.pl.
Следует учесть, что Ryanair сократит полеты на трех десятках авиарейсов. Некоторые направления исчезнут минимум на два месяца, а некоторые – значительно дольше или вовсе. Еще по ряду направлений в сентябре-октябре ожидается сокращение количества рейсов в течение недели.
Некоторые сокращенные рейсы:
Читайте также: Ryanair сократит количество рейсов из-за роста новых случаев COVID-19 в Европе
Любите путешествовать? Тогда вы знаете, что без кредитной карты за рубежом сложно. Портал Finance.ua подобрал для вас лучшие предложения по кредитным картам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадкиВчера, 10:30 - 2255 49
Должникам за коммуналку предлагают увеличить штрафы - законопроектВчера, 09:00 - 2924 24
Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспортаВчера, 20:02 - 2198 11
monobank изменит ключевые тарифыВчера, 10:04 - 10628 7
В ПриватБанке объяснили, почему отдают предпочтение кредитованию физлицОколо часа назад - 303 5
monobank изменит ключевые тарифыВчера, 10:04 - 10628 7
Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к долларуВчера, 12:01 - 2607
Водителям на заметку: Появился новый способ быстро забрать авто со штрафплощадкиВчера, 10:30 - 2255 49
Сколько будет стоить обменять старые бумажные паспортаВчера, 20:02 - 2198 11
Есть льготы: в Минсоцполитики рассказали о выходе на пенсию многодетных матерейВчера, 14:00 - 1948
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-19Вчера, 11:10 - 414
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 1247 1
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1268 3
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1368 6
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2238 5