В МВД напомнили правила, касающиеся водительского удостоверения

МВД Украины решило напомнить автомобилистам важные правила в отношении водительского удостоверения.
Об этом говорится на FACEBOOK странице министерства.
Отмечается, что забрать водительское удостоверение может только его владелец под личную подпись. Никто другой не имеет на это права.
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Кроме того, владельца водительского удостоверения не оштрафуют в случае, если он по разным причинам не смог вовремя обменять этот документ по истечении двух лет. Обмен водительского удостоверения можно произвести в любое время.
Также владелец водительского удостоверения не имеет права обменять его раньше в случае выезда из страны. Обмен первого водительского удостоверения возможен исключительно после истечения срока его действия.
Напомним, забирать пластиковое удостоверение водителя можно в сервисных центрах МВД без очереди.
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