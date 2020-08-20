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В МВД напомнили правила, касающиеся водительского удостоверения

В МВД напомнили правила, касающиеся водительского удостоверения

МВД Украины решило напомнить автомобилистам важные правила в отношении водительского удостоверения.

Об этом говорится на FACEBOOK странице министерства.

Отмечается, что забрать водительское удостоверение может только его владелец под личную подпись. Никто другой не имеет на это права.

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Кроме того, владельца водительского удостоверения не оштрафуют в случае, если он по разным причинам не смог вовремя обменять этот документ по истечении двух лет. Обмен водительского удостоверения можно произвести в любое время.

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Также владелец водительского удостоверения не имеет права обменять его раньше в случае выезда из страны. Обмен первого водительского удостоверения возможен исключительно после истечения срока его действия.

Напомним, забирать пластиковое удостоверение водителя можно в сервисных центрах МВД без очереди.

По материалам Finance.UA
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