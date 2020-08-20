В МВД напомнили правила, касающиеся водительского удостоверения

МВД Украины решило напомнить автомобилистам важные правила в отношении водительского удостоверения.

Об этом говорится на FACEBOOK странице министерства.

Отмечается, что забрать водительское удостоверение может только его владелец под личную подпись. Никто другой не имеет на это права.

Читайте также: В Украине изменили правила выдачи водительских удостоверений

Кроме того, владельца водительского удостоверения не оштрафуют в случае, если он по разным причинам не смог вовремя обменять этот документ по истечении двух лет. Обмен водительского удостоверения можно произвести в любое время.

Также владелец водительского удостоверения не имеет права обменять его раньше в случае выезда из страны. Обмен первого водительского удостоверения возможен исключительно после истечения срока его действия.

Напомним, забирать пластиковое удостоверение водителя можно в сервисных центрах МВД без очереди.