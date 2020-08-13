В Киеве заработал перехватывающий паркинг: где оставить автомобиль

Киевляне уже могут оставить свои автомобили на парковке, расположенной на проспекте Академика Палладина, 31, где ранее находился рынок “Троицкий”.
Об этом пишет Auto24.
Пока что площадка рассчитана на 250 машин, но в будущем ее территорию расширят, чтобы места хватило всем желающим. Территорию оборудовали видеокамерами, а за имуществом будет вестись круглосуточная слежка.
Стоимость. Автомобиль можно оставить как на час, так и заплатить за место на месяц вперед:
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