В Киеве заработал перехватывающий паркинг: где оставить автомобиль

Киевляне уже могут оставить свои автомобили на парковке, расположенной на проспекте Академика Палладина, 31, где ранее находился рынок “Троицкий”.

Об этом пишет Auto24.

Пока что площадка рассчитана на 250 машин, но в будущем ее территорию расширят, чтобы места хватило всем желающим. Территорию оборудовали видеокамерами, а за имуществом будет вестись круглосуточная слежка.

Стоимость. Автомобиль можно оставить как на час, так и заплатить за место на месяц вперед:

один час парковки стоит 10 гривен в час, соответственно за два часа придется заплатить 20 гривен;

есть выгодные предложения, чтобы оставлять авто на большее количество времени. К примеру, машину можно оставить на сутки за 25 гривен, при условии, что она будет там стоять не менее трех часов;

если же хочется оставить за собой место на месяц, вам предложат купить абонемент за 700 гривен.

Справка Finance.ua:

В столице возле шести станций метро обустроят перехватывающие парковки.

Первая из них – возле станции метро «Выдубичи» – уже работает в режиме опытной эксплуатации.

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