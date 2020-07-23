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В Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов у метро

В Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов у метро

В столице возле шести станций метро обустроят перехватывающие парковки. Первая из них – возле станции метро «Выдубичи» – уже работает в режиме опытной эксплуатации.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

«Первый из шести перехватывающих паркингов – у станции метро Выдубичи – уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно владельцы автомобилей оставляют на парковке 120-140 автомобилей», – отметил Александр Густелев.

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По словам заместителя председателя КГГА, перехватывающие паркинги появятся на въездах в столицу по пяти направлениям:

  • Ирпенское направление – возле станции метро «Академгородок»;
  • Житомирское направление – возле станции метро «Святошин»;
  • Одесское направление – возле станций метро «Выдубичи» и «Ипподром»;
  • Бориспольское направление – возле станции метро «Красный Хутор»;
  • Гостомельское направление – возле станции метро «Сырец».

В целом на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.

Для удобства пользователей паркинга на «Выдубичах» уже оборудовано наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесена вертикальная и горизонтальная дорожная разметка, установлена ​​навигация, проложены оптоволокно и в ближайшее время будут установлены 10 камер видеонаблюдения. Сейчас завершается обустройство входных групп: КПП и шлагбаумов.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов отметил, что город, обустраивая перехватывающие паркинги, дает водителям разумную альтернативу: оставить свой автомобиль на площадке и продолжать движение в общественном транспорте.

«Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице», – подчеркнул директор Департамента.

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По материалам Finance.UA
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