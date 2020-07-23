В Киеве обустраивают 6 перехватывающих паркингов у метро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В столице возле шести станций метро обустроят перехватывающие парковки. Первая из них – возле станции метро «Выдубичи» – уже работает в режиме опытной эксплуатации.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.
«Первый из шести перехватывающих паркингов – у станции метро Выдубичи – уже работает в режиме опытной эксплуатации, пока на бесплатной основе. Он рассчитан на 193 места. На сегодня в среднем ежедневно владельцы автомобилей оставляют на парковке 120-140 автомобилей», – отметил Александр Густелев.
Читайте также: На дорогах Украины появится больше радаров для измерения скорости
По словам заместителя председателя КГГА, перехватывающие паркинги появятся на въездах в столицу по пяти направлениям:
В целом на этих паркингах смогут разместиться 988 автомобилей.
Для удобства пользователей паркинга на «Выдубичах» уже оборудовано наружное освещение, транспортное и пешеходное ограждение, два безопасных пешеходных перехода, нанесена вертикальная и горизонтальная дорожная разметка, установлена навигация, проложены оптоволокно и в ближайшее время будут установлены 10 камер видеонаблюдения. Сейчас завершается обустройство входных групп: КПП и шлагбаумов.
Директор Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Осипов отметил, что город, обустраивая перехватывающие паркинги, дает водителям разумную альтернативу: оставить свой автомобиль на площадке и продолжать движение в общественном транспорте.
«Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице», – подчеркнул директор Департамента.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца годаВчера, 17:00 - 41724 18
Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового доходаВчера, 18:31 - 7668 6
В "Слуге народа" объяснили, от чего будет зависеть налог на землюВчера, 14:01 - 2740 5
"Пакеты малыша" заменят деньгами: в Кабмине назвали сумму3 ч. назад - 939 3
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки8 ч. назад - 25699 3
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги11 ч. назад - 28389 2
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки8 ч. назад - 25699 3
Украинских водителей ждет дорогой автогаз: прогнозВчера, 19:00 - 3172 2
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитики9 ч. назад - 2952 3
Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год7 ч. назад - 2655
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)4 ч. назад - 99
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1852
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 939 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 679
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6910 18