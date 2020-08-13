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Валютная ипотека: Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долгов

Валютная ипотека: Зеленский ветировал закон о моратории на взыскание долгов

Президент Владимир Зеленский ветировал и предоставил свои предложения к закону №3640, который предусматривает, в частности, продление действия моратория на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным.

Об этом сообщается на сайте Рады.

“Анализ закона свидетельствует о том, что отдельные его положения не согласуются с Конституцией и законами Украины, а также не соответствуют принципу юридической определенности, ясности и недвусмысленности правовой нормы, который является составляющей конституционного принципа верховенства права”, – говорится в предложениях Зеленского.

“Законом фактически меняются условия, при которых становится невозможным по кредитному договору принудительно отчуждать имущество без согласия собственника”, – говорится в документе.

Зеленский подчеркивает, что такая ситуация создает неоднозначную трактовку закона, сделает невозможным кредитным учреждениям получить обеспечение по кредитным договорам и приведет к правовому коллапсу и нарушению конституционного принципа обязательности исполнения судебных решений.

Закон предлагал продлить мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам, в том числе ипотечным, до 1 января 2022 года.

В то же время принятый в 2018 году Кодекс по процедурам банкротства устанавливал срок моратория до 21 октября 2020 года.

Согласно закону, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв. м для квартиры и 240 кв. м для дома.

Справка Finance.ua:

  • Из 44 миллионов жителей Украины 6 миллионов нуждаются в собственном жилье, а это почти каждый седьмой украинец.
  • Из-за пандемии COVID-19 и карантина сроки появления ипотеки под 10% годовых отодвигаются на конец 2020 года.
  • Банкиры описали портрет типичного украинского заемщика – это 30-40-летний украинец, создавший семью и имеющий маленького ребенка.

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По материалам Економічна Правда
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