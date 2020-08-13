Платить придется: глава НБУ пояснил, что будет с кредитами после карантина

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что после карантина украинцам придется в полной мере возвращать кредиты. Речь идет как о процентах, так и о теле кредита.
Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина”.
Он напомнил, что на время карантина заемщики не освобождены от уплаты процентов по кредиту. Речь идет только о запрете банкам начислять штрафы и пени.
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Шевченко признал, что карантин повлиял на рост “плохих” кредитов в сегменте потребительского кредитования.
“Оно вызвано тем, что банкам не дали право взыскивать штрафы на этот период. Но законная обязанность платить по собственным обязательствам никуда не делась. Платить по долгам придется, сегодня, завтра. И на этот период заемщики не освобождены от оплаты по телу кредита и процентам. Но да, сейчас нельзя начислять никакие виды штрафов и пени. Я считаю, что это справедливое решение”, – пояснил глава НБУ.
Он пояснил, что коронакризис нельзя просто взять и отменить, но у регулятора есть целый пакет “антиковидных” мер.
“Он включает в себя новые подходы к рисковым активам в условиях COVID-19 и позволяет банкам быть гибкими в части реструктуризации кредитов бизнесу и населения”, – заключил Шевченко.
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