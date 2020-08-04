Кредиты под 1700% годовых: в НБУ посоветовали, как уберечься

Небанковские финансовые учреждения в своей рекламе могут предлагать “кредиты под 0% за 10 минут”, “кредиты без справки о доходах”, “кредиты заемщикам с плохой кредитной историей”. Но на самом деле ставка может составлять 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ приводят три пункта, на которые обязательно нужно обращать внимание:

ставка 0% может действовать в течение льготного периода. Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых;

небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту 1-2%. Но это ставка за один день. Рекламируя кредиты, микрофинансовые компании обычно указывают проценты за один день пользования кредитом. Учитывая небольшой платеж, условно 10-20 гривен в день, клиент может не переживать из-за просрочки и несвоевременного выполнения своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня;

стоит сразу четко разобраться с графиком погашения кредита и штрафами в случае просрочки платежа. Именно штрафы за просрочку могут увеличить долг в разы. Некоторые МФО в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же добавляется еще и штраф (например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждого следующего дня) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки).

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Как рассчитать полную ставку по микрокредиту:

например, вы взяли микрокредит 5 тыс. грн на 30 дней. В течение льготного периода – 5 дней-действует ставка 0,01% в день. Остаток месяца действует обычная ставка – 2% в день;

вы должны будете вернуть полное тело кредита – 5 тыс. грн. Если вы не допускали просрочки и небанковское финансовое учреждение не применяло никаких санкций. В таком случае за первые пять дней вы заплатите всего лишь 2,5 грн;

за оставшийся месяц проценты составят – 2,5 тыс. грн. То есть общая выплата по кредиту составит чуть больше 7,5 тыс. грн. Проценты составят половину суммы взятого кредита.

Справка Finance.ua:

С 1 сентября начнут действовать новые требования к рекламе банковских услуг.

Национальный банк принял требования к раскрытию информации в конце предыдущего года, после того как получил полномочия на защиту прав потребителей.

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