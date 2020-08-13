В правительстве рассказали, кто получил больше всего "доступных кредитов" для бизнеса

В рамках программы “Доступное кредитование 5-7-9%” почти 60% займов получили фермеры.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал на своей странице в FACEBOOK.

“Доступное кредитование 5-7-9%”. Общий объем займов для малого и среднего бизнеса уже составил 4,2 млрд грн. 75% всех кредитов для МСБ с февраля были предоставлены именно в рамках программы “5-7-9%”. Больше всего кредитов выдано украинским фермерам – 57%, еще 17% – это торговля и 6% – это промышленность”, – сообщил он.

Премьер убежден, что такой объем кредитования подтверждает, что программа работает не на бумаге, а действительно помогает украинскому бизнесу.

Справка Finance.ua:

3 февраля правительство объявило о старте программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров принял постановление, которым меняется порядок предоставления “доступных кредитов 5-7-9%” для бизнеса. Снят ряд ограничений.

Среди самых распространенных причин отказа в кредитовании: «деловая репутация», «необоснованность бизнес-плана», «несоответствие цели кредитования», «несоответствие Закона о государственной поддержке МСП», «убыточная деятельность ММП», «превышение объема выручки», «превышение лимита господдержки».

По словам министра финансов Сергея Марченко, с начала действия программы 75% всех кредитов, полученных малыми и средними предприятиями с годовым доходом до 2 миллионов евро, были выданы в рамках этой программы.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.