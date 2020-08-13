На всех автодорогах Украины запустят автоматические комплексы взвешивания транспорта

К концу года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.
Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил на традиционной селекторном совещании под председательством Президента, сообщает пресс-служба главы государства
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко констатировал, что из-за нынешней жары в шести областях Украины под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.
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Президент назвал ситуацию с перегрузом фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта.
«По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже проведен тендер, и к концу года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля», – заявляет министр.
Глава Мининфраструктуры также сообщил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
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