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На всех автодорогах Украины запустят автоматические комплексы взвешивания транспорта

На всех автодорогах Украины запустят автоматические комплексы взвешивания транспорта

К концу года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил на традиционной селекторном совещании под председательством Президента, сообщает пресс-служба главы государства

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко констатировал, что из-за нынешней жары в шести областях Украины под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.

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Президент назвал ситуацию с перегрузом фур недопустимой и призвал срочно организовать работу по взвешиванию такого транспорта.

«По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже проведен тендер, и к концу года на всех автодорогах Украины будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля», – заявляет министр.

Глава Мининфраструктуры также сообщил, что продолжается обновление кадров Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

По материалам Finance.UA
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