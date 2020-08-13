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Глава Нацбанка объяснил, что сдерживает банки от работы с ипотекой

Глава Нацбанка объяснил, что сдерживает банки от работы с ипотекой

Непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков – это одна из ключевых причин, почему банки не спешат активно работать с ипотекой. Именно поэтому необходимо стремиться к детенизации рынка.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

“Рынок первичного жилья недостаточно прозрачен. Некоторые застройщики используют схемы, которые могут приводить к тому, что жители в конечном итоге не получают свое жилье. Непрозрачные схемы финансирования”, – пояснил Шевченко.

Кроме того, по его словам, есть еще ряд моментов, которые сдерживают банки. Один из них – мораторий на взыскание валютных кредитов.

“Президент наложил вето, направив закон со своими замечаниями в Верховную Раду. И банковская система ему за это, я думаю, очень благодарна”, – отметил глава центробанка.

Что же касается такой проблемы, как регистрация в жилище несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, то, как уточнил Шевченко, Министерством юстиции было внесено ограничение по ряду инструкций. И после этого такая проблема осталась только для тех кредитов, которые были выданы банками до изменений Минюста.

“Такая проблема, как регистрация несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, была, она горячо обсуждалась, но на уровне подзаконного акта эта проблема решена”, – объяснил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • По словам Зеленского, уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%.
  • В Офисе украинского президента рассказали об условиях предоставления кредита на жилье. В среднем продолжительность ипотечных кредитов составляет от 10 до 30 лет.
  • По информации заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем выданных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.
  • По мнению банкиров, среди главных факторов, препятствующих развитию ипотеки – отсутствие доступа к госреестрам, строгие требования к резервированию, непрозрачность первичного рынка недвижимости и слабая защищенность инвесторов.

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По материалам РБК-Украина
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