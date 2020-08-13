Глава Нацбанка объяснил, что сдерживает банки от работы с ипотекой

Непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков – это одна из ключевых причин, почему банки не спешат активно работать с ипотекой. Именно поэтому необходимо стремиться к детенизации рынка.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

“Рынок первичного жилья недостаточно прозрачен. Некоторые застройщики используют схемы, которые могут приводить к тому, что жители в конечном итоге не получают свое жилье. Непрозрачные схемы финансирования”, – пояснил Шевченко.

Кроме того, по его словам, есть еще ряд моментов, которые сдерживают банки. Один из них – мораторий на взыскание валютных кредитов.

“Президент наложил вето, направив закон со своими замечаниями в Верховную Раду. И банковская система ему за это, я думаю, очень благодарна”, – отметил глава центробанка.

Что же касается такой проблемы, как регистрация в жилище несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, то, как уточнил Шевченко, Министерством юстиции было внесено ограничение по ряду инструкций. И после этого такая проблема осталась только для тех кредитов, которые были выданы банками до изменений Минюста.

“Такая проблема, как регистрация несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, была, она горячо обсуждалась, но на уровне подзаконного акта эта проблема решена”, – объяснил глава НБУ.

Справка Finance.ua:

По словам Зеленского, уже есть примеры, когда украинцы берут ипотеку под 10%.

В Офисе украинского президента рассказали об условиях предоставления кредита на жилье. В среднем продолжительность ипотечных кредитов составляет от 10 до 30 лет.

По информации заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по предоставлению доступной ипотеки для населения общий объем выданных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.