Глава Нацбанка объяснил, что сдерживает банки от работы с ипотекой

Непрозрачные схемы финансирования среди застройщиков – это одна из ключевых причин, почему банки не спешат активно работать с ипотекой. Именно поэтому необходимо стремиться к детенизации рынка.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
“Рынок первичного жилья недостаточно прозрачен. Некоторые застройщики используют схемы, которые могут приводить к тому, что жители в конечном итоге не получают свое жилье. Непрозрачные схемы финансирования”, – пояснил Шевченко.
Кроме того, по его словам, есть еще ряд моментов, которые сдерживают банки. Один из них – мораторий на взыскание валютных кредитов.
“Президент наложил вето, направив закон со своими замечаниями в Верховную Раду. И банковская система ему за это, я думаю, очень благодарна”, – отметил глава центробанка.
Что же касается такой проблемы, как регистрация в жилище несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, то, как уточнил Шевченко, Министерством юстиции было внесено ограничение по ряду инструкций. И после этого такая проблема осталась только для тех кредитов, которые были выданы банками до изменений Минюста.
“Такая проблема, как регистрация несовершеннолетних детей с целью уклонения от взыскания жилья, была, она горячо обсуждалась, но на уровне подзаконного акта эта проблема решена”, – объяснил глава НБУ.
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