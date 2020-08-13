Apple занимает практически половину рынка смартфонов США

Компания Canalys обнародовала статистику по американскому рынку смартфонов по итогам второго квартала текущего года: на фоне пандемии отрасль показала 5-процентный спад в годовом исчислении.
За три месяца — с апреля по июнь — в США было поставлено примерно 31,9 млн «умных» сотовых аппаратов. Для сравнения: годом ранее отгрузки равнялись 33,4 млн единиц.
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Впрочем, отмечают аналитики, в квартальном исчислении зафиксирован 11-процентный рост. Это говорит о том, что рынок смартфонов начал постепенно восстанавливаться после удара коронавируса.
Безоговорочным лидером в США является Apple, контролирующая практически половину отрасли — 47,1 %. На втором месте находится южнокорейский гигант Samsung с 23,2 %. Таким образом, эти две компании ответственны за поставки каждых семи из десяти смартфонов на американский рынок.
На третьей позиции располагается LG с 11,0 %. Далее идут Lenovo и TCL, результат которых по итогам прошлого квартала составил соответственно 6,9 % и 4,0 %. Все прочие производители сообща занимают лишь 7,7 % рынка смартфонов США.
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