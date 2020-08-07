Apple обновила операционную систему

Компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 13.6.1 iPadOS для всех устройств, которые поддерживает компания.
Об этом сообщает GSM Arena.
Отмечается, что в новом обновлении операционной системы есть незначительные патчи, которые необходимо установить для исправления ошибок предыдущего обновления.
Среди проблем было автоматическое удаление файлов у некоторых пользователей, при приближении к максимальным показателям на карте памяти устройств.
В общем обновление «весит» 110 Мб.
Вероятно, iOS 13.6.1 станет последним апдейтом перед тем, как компания представит уже новую, более мощную операционную систему iOS 14 осенью этого года.
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