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Apple обновила операционную систему

Apple обновила операционную систему

Компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 13.6.1 iPadOS для всех устройств, которые поддерживает компания.

Об этом сообщает GSM Arena.

Отмечается, что в новом обновлении операционной системы есть незначительные патчи, которые необходимо установить для исправления ошибок предыдущего обновления.

Среди проблем было автоматическое удаление файлов у некоторых пользователей, при приближении к максимальным показателям на карте памяти устройств.

В общем обновление «весит» 110 Мб.

Вероятно, iOS 13.6.1 станет последним апдейтом перед тем, как компания представит уже новую, более мощную операционную систему iOS 14 осенью этого года.

По материалам УКРИНФОРМ
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