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Как оспорить незаконную эвакуацию автомобиля на штрафплощадку

Как оспорить незаконную эвакуацию автомобиля на штрафплощадку

Доставка транспортного средства для хранения на специальную площадку разрешается только в случае, если транспортное средство существенно препятствует дорожному движению.

После окончания трехдневного срока временного задержания транспортного средства владелец имеет право обратиться за его получением. Такое обращение является обязательным для выполнения независимо от стадии решения дела об административном правонарушении. К указанному выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда при рассмотрении дела №686/14075/16-а.

Так, коллегия судей согласилась с выводами суда апелляционной инстанции о правомерности действий работника Нацполиции по составлению акта осмотра, временного задержания и доставки транспортного средства марки «Тойота Камри» на штрафплощадку.

Как все происходит:

  • в соответствии с законодательством, при наличии оснований полагать, что водителем совершено нарушение, работник уполномоченного подразделения, что обеспечивает безопасность дорожного движения, временно задерживает транспортное средство путем блокировки или доставляет его для хранения на специальную площадку или стоянку, в том числе с помощью эвакуатора;
  • это разрешается только в случае, если размещение задержанного транспортного средства существенно препятствует дорожному движению;
  • о временном задержании делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении.

Системный анализ указанных норм дает основания считать, что уполномоченное лицо должно полно и объективно выяснить обстоятельства дела, в частности, на основании надлежащих доказательств, подтверждающих факт совершения лицом административного правонарушения.

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Судом первой инстанции установлено, что ответчик, возражая против иска, не доказал факт совершения истцом указанного выше административного правонарушения.

Существование такой составляющей, как субъект правонарушения возможно только при наличии причинной связи между объективной стороной правонарушения и конкретным лицом.

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По материалам Судебно-юридическая газета
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