ТОП-5 моделей авто, которые украинцы выбирали в июле (инфографика)

В течение июля в Украине зарегистрировали более 8,3 тыс. новых автомобилей на сумму $260 млн.
Об этом сообщают аналитики портала RST.
По словам экспертов, этот показатель выше на 10%, чем за аналогичный период прошлого года.
Города, где чаще всего покупали авто. В столице зарегистрировали наибольшее количество автомобилей – 3,3 тыс. Также в тройку лидеров по количеству зарегистрированных авто вошли Днепр и Харьков.
Самые дорогие автомобили покупали в Черновцах – там средняя стоимость автомобиля превысила $36 тыс. Для сравнения, по Украине средняя цена составила $31 тыс.
Самой популярной маркой в Украине стала Renault. Этих автомобилей зарегистрировали почти 1,5 тыс. авто на общую сумму 22 млн, если не учитывать цены дополнительного оборудования. Также в июле был спрос на Toyota и Hyundai.
Среди моделей украинцы чаще всего выбирали Renault Sandero. Кроме него были популярны кроссоверы Renault Duster и Toyota RAV4.
Инфографика RST
В июле зарегистрировали более 5,8 тыс кроссоверов. 32% от всех зарегистрированных в прошлом месяце авто были оборудованы дизельными двигателями, а у каждого пятого автомобиля была цена выше $35 тыс без учета стоимости дополнительного оборудования.
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Среди самых дорогих авто в прошлом месяце – Aston Martin DBS, BMW 8-Series Coupe, два Mercedes-Benz GT-Class AMG, четыре Porsche 911 и шестнадцать Land Rover Range-Rover.
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