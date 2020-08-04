ТОП-5 моделей авто, которые украинцы выбирали в июле (инфографика)

В течение июля в Украине зарегистрировали более 8,3 тыс. новых автомобилей на сумму $260 млн.

Об этом сообщают аналитики портала RST.

По словам экспертов, этот показатель выше на 10%, чем за аналогичный период прошлого года.

Города, где чаще всего покупали авто. В столице зарегистрировали наибольшее количество автомобилей – 3,3 тыс. Также в тройку лидеров по количеству зарегистрированных авто вошли Днепр и Харьков.

Самые дорогие автомобили покупали в Черновцах – там средняя стоимость автомобиля превысила $36 тыс. Для сравнения, по Украине средняя цена составила $31 тыс.

Самой популярной маркой в Украине стала Renault. Этих автомобилей зарегистрировали почти 1,5 тыс. авто на общую сумму 22 млн, если не учитывать цены дополнительного оборудования. Также в июле был спрос на Toyota и Hyundai.

Среди моделей украинцы чаще всего выбирали Renault Sandero. Кроме него были популярны кроссоверы Renault Duster и Toyota RAV4.



Инфографика RST

В июле зарегистрировали более 5,8 тыс кроссоверов. 32% от всех зарегистрированных в прошлом месяце авто были оборудованы дизельными двигателями, а у каждого пятого автомобиля была цена выше $35 тыс без учета стоимости дополнительного оборудования.

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Среди самых дорогих авто в прошлом месяце – Aston Martin DBS, BMW 8-Series Coupe, два Mercedes-Benz GT-Class AMG, четыре Porsche 911 и шестнадцать Land Rover Range-Rover.

Справка Finance.ua:

В июне этого года в Украине зарегистрировали 7,1 тыс новых автомобилей на $210 млн. Тогда рынок также показал рост.

За первое полугодие украинцы потратили более $1 млрд на 37 тыс новых автомобилей.

Рынок электромобилей в июле ушел в минус. В июле украинцы растаможили и зарегистрировали 799 автомобилей, работающих исключительно на электротяге. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 3% меньше июньского результата.

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