Правительство отменило обязанность поставщиков сохранять страховой запас газа

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Кабинет министров принял постановление “Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год”. Размер установлен на уровне 0 процентов от запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа на следующий месяц.
Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.
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Как отмечается в пояснительной записке к проекту в соответствии с действующим законодательством Украины, поставщики обязаны создавать страховой запас природного газа. Размер страхового запаса устанавливается ежегодно Кабинетом министров Украины на одинаковом уровне для всех поставщиков.
“Принятие постановления будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на поставщиков природного газа, что в свою очередь приведет к нормальному функционированию свободного рынка природного газа, поскольку поставщики природного газа должны создать страховой запас природного газа в размере 0 процентов от запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц», – отмечается в документе.
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