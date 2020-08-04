Минэкономразвития представило программы поддержки агросектора на 2021-2023 годы

На следующие три года Минэкономики подготовило ряд программ поддержки агросектора, в частности поддержку мер по АПК, поддержку фермерства и картофелеводства.

Об этом заявил во время открытия выставки Agro 2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

“Согласно бюджетному законодательству на поддержку агросектора может направляться до 1% ВВП. Наш расчет представлен по максимуму и мы будем его активно прорабатывать с ВРУ и бюджетным комитетом. Из тех программ, которые здесь есть, некоторые продолжаются с прошлого года, некоторые будут предложены новые”, – сказал Петрашко, представляя программы на 2021-2023 годы.

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Так, предусматривается следующее финансирование программ:

финансовая поддержка мер в АПК на 2021-2023 годы – 2253 млн грн, 2138 млн грн, 2166 млн грн соответственно;

поддержка производства нишевых культур на 2021-2023 годы – 295 млн грн ежегодно;

поддержка фермерства на 2021-2023 годы – 727 млн ​​грн, 772 млн грн, 943 млн грн соответственно;

Кроме того, предусматривается выделение средств на поддержку картофелеводства, животноводства и частичной компенсации с/х техники. Все направления поддержки на 2021-2023 годы обойдутся в 8442 млн грн, 8480 млн грн и 8988 млн грн соответственно.