Минэкономразвития представило программы поддержки агросектора на 2021-2023 годы

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На следующие три года Минэкономики подготовило ряд программ поддержки агросектора, в частности поддержку мер по АПК, поддержку фермерства и картофелеводства.
Об этом заявил во время открытия выставки Agro 2020 министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
“Согласно бюджетному законодательству на поддержку агросектора может направляться до 1% ВВП. Наш расчет представлен по максимуму и мы будем его активно прорабатывать с ВРУ и бюджетным комитетом. Из тех программ, которые здесь есть, некоторые продолжаются с прошлого года, некоторые будут предложены новые”, – сказал Петрашко, представляя программы на 2021-2023 годы.
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Так, предусматривается следующее финансирование программ:
Кроме того, предусматривается выделение средств на поддержку картофелеводства, животноводства и частичной компенсации с/х техники. Все направления поддержки на 2021-2023 годы обойдутся в 8442 млн грн, 8480 млн грн и 8988 млн грн соответственно.
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