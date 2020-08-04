Гетманцев рассказал, откуда возьмут деньги на повышение минимальных зарплат

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В сентябре в Украине должно состояться повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен.
Откуда на это возьмут средства, рассказал в эфире канала “Украина 24” нардеп из фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев.
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“Возможно, за счет экономии по обслуживанию государственного долга (найдутся средства. – Ред.). Хотя я бы при дефиците в 7,5%, не говорил бы о какой-то экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще нужно найти, несмотря на 3 млрд, которые мы хотим получить до конца года от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка”, – сказал он.
По словам депутата, на повышение минималки требуется 5 миллиардов гривен.
“Таким образом источники есть, так как сумма не критична, если я не ошибаюсь, около 5 млрд грн на соответствующее увеличение. Но, опять же, мы должны с вами говорить о том, что проблема госдолга и обслуживание госдолга – это серьезная проблема для нашего бюджета и мы должны ее решать путем проактивной долговой политики”, – сказал он.
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