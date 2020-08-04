Гетманцев рассказал, откуда возьмут деньги на повышение минимальных зарплат

В сентябре в Украине должно состояться повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен.

Откуда на это возьмут средства, рассказал в эфире канала “Украина 24” нардеп из фракции “Слуга народа” Даниил Гетманцев.

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“Возможно, за счет экономии по обслуживанию государственного долга (найдутся средства. – Ред.). Хотя я бы при дефиците в 7,5%, не говорил бы о какой-то экономии на обслуживании государственного долга. Это огромные деньги, это деньги, источники на которые нам еще нужно найти, несмотря на 3 млрд, которые мы хотим получить до конца года от МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка”, – сказал он.

По словам депутата, на повышение минималки требуется 5 миллиардов гривен.

“Таким образом источники есть, так как сумма не критична, если я не ошибаюсь, около 5 млрд грн на соответствующее увеличение. Но, опять же, мы должны с вами говорить о том, что проблема госдолга и обслуживание госдолга – это серьезная проблема для нашего бюджета и мы должны ее решать путем проактивной долговой политики”, – сказал он.

Справка Finance.ua:

Ранее Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года – до 6000 грн, с 1 июля 2021 года – до 6500 грн

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