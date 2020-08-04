В IV квартале цена газа будет больше 5 грн, – газсбыты

Рыночная цена не является низкой ценой, а рост цен на газ в Европе стимулирует и подорожание газа в Украине.

Об этом рассказала в комментарии изданию UBR.ua директор ООО “Закарпатгазсбыт” Виктория Томинец.

“Если зайти на Украинскую энергетическую биржу и посмотреть на ценовые котировки на рынке, – а газ для населения будет покупаться на рынке – средневзвешенная цена в июне была 3, 692 грн за 1 куб м, в июле 4 162 грн, в августе – 4 462 грн. И нужно будет объяснять населению, почему вчера была цена 2780, а сегодня она у нас больше 4,5 тыс., что больше почти на 50%”, – сказала Томинец.

В условиях карантина, полагает глава газсбыта, отмена ПСО – преждевременная мера, ситуация в Украине отличается от европейской, у нас свои индикаторы, свои курсы валют, а также COVID-19 имеет тенденцию к росту.

“Я бы сейчас хотела не брать на себя такую ответственность прогнозирования цен в 4 квартале. Уже сегодня видно по европейским хабам, что если сегодня контрактовать цену в 4 квартале, то цена уже за 5 грн однозначно. И одно дело продавать газ потребителям, которые берут больше 1 млн куб м в месяц, другое дело продавать его населению, которое берет 5-15 куб м в летний период. Цены не соразмерны”, – добавила Томинец.

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2020 года завершил действие режим возложения специальных обязательств на рынке природного газа ( ПСО ). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно.

Это означает, что в Украине начал работать рынок газа для населения и украинцы сами могут свободно менять газового поставщика.

Группа Нафтогаз расширяет свои позиции по продаже природного газа для населения в связи с завершением действия режима возложения специальных обязанностей на рынке природного газа ( ПСО ).

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