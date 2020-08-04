0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

"Нафтогаз" объявил цены на газ для населения в августе

"Нафтогаз" объявил цены на газ для населения в августе

Группа Нафтогаз расширяет свои позиции по продаже природного газа для населения в связи с завершением действия режима возложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ПСО).

Об этом говорится на сайте компании.

Со стартом розничного рынка природного газа единой цены на газ не будет. Каждый поставщик сам будет определять, по какой цене продавать газ своим клиентам. В свою очередь, бытовые потребители (физические лица) получили возможность свободно выбирать поставщика по уровню сервиса и тарифным планам.

Цены для бытовых потребителей:

  • население может приобрести природный газ напрямую у ГК Нафтогаз Украины. Сейчас доступен тарифный план “месячный”, по которому цена газа обнародуется в начале каждого месяца поставки. В частности, в августе 2020 года цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн/куб. мНДС, без стоимости доставки (распределения).
  • в середине августа 2020 года ГК Нафтогаз Украины предложит тариф «Летний» с фиксированной ценой на уровне 4,73 грн/куб. мНДС, без стоимости доставки (распределения).

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа 2020 года завершил действие режим возложения специальных обязательств на рынке природного газа (ПСО). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно.
  • Это означает, что в Украине начал работать рынок газа для населения и украинцы сами могут свободно менять газового поставщика.

Лучшие карты для оплаты коммуналки 💡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.