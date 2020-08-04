"Нафтогаз" объявил цены на газ для населения в августе

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Группа Нафтогаз расширяет свои позиции по продаже природного газа для населения в связи с завершением действия режима возложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ПСО).
Об этом говорится на сайте компании.
Со стартом розничного рынка природного газа единой цены на газ не будет. Каждый поставщик сам будет определять, по какой цене продавать газ своим клиентам. В свою очередь, бытовые потребители (физические лица) получили возможность свободно выбирать поставщика по уровню сервиса и тарифным планам.
Цены для бытовых потребителей:
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