"Нафтогаз" объявил цены на газ для населения в августе

Группа Нафтогаз расширяет свои позиции по продаже природного газа для населения в связи с завершением действия режима возложения специальных обязанностей на рынке природного газа (ПСО).

Об этом говорится на сайте компании.

Со стартом розничного рынка природного газа единой цены на газ не будет. Каждый поставщик сам будет определять, по какой цене продавать газ своим клиентам. В свою очередь, бытовые потребители (физические лица) получили возможность свободно выбирать поставщика по уровню сервиса и тарифным планам.

Цены для бытовых потребителей:

население может приобрести природный газ напрямую у ГК Нафтогаз Украины. Сейчас доступен тарифный план “месячный”, по которому цена газа обнародуется в начале каждого месяца поставки. В частности, в августе 2020 года цена газа по этому тарифу составляет 3,24 грн/куб. м (с НДС , без стоимости доставки (распределения).

в середине августа 2020 года ГК Нафтогаз Украины предложит тариф «Летний» с фиксированной ценой на уровне 4,73 грн/куб. м (с НДС , без стоимости доставки (распределения).

Справка Finance.ua:

С 1 августа 2020 года завершил действие режим возложения специальных обязательств на рынке природного газа ( ПСО ). Цены на газ для своих бытовых и небытовых клиентов каждый поставщик определяет самостоятельно.

Это означает, что в Украине начал работать рынок газа для населения и украинцы сами могут свободно менять газового поставщика.