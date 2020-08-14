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Ferrari отложила выпуск мощнейшего суперкара из-за коронавируса

Ferrari отложила выпуск мощнейшего суперкара из-за коронавируса

Ferrari вынуждена отложить старт серийного производства и продаж своего самого мощного дорожного суперкара SF90 Stradale из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом было объявлено во время телеконференции итальянской марки, сообщает Automotive News.

Первые покупатели должны были получить свои автомобили еще в первой половине 2020 года, однако теперь объявлено, что Ferrari запустит сборку суперкара ближе к концу года, а поставки начнутся уже в следующем году. Руководство автопроизводителя отметило, что задержка связана с перебоями поставок компонентов из-за простоя заводов.

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Купе SF90, представленное в мае 2019 г., стало первой массовой моделью Ferrari, получившей гибридную силовую установку. Она построена на базе четырехлитрового V8 с двумя турбинами, развивающего 780 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Двигатель действует совместно с тремя электромоторами, один из которых установлен между ДВС и восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Два остальных электромотора расположены на передней оси и призваны приводить в движение передние колеса.

По материалам АЛД Автомотив
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