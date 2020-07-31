Польша представила свои первые электрокары (фото)

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В Польше представили новую автомобильную марку Izera, которая принадлежит основанной в 2016 году госкомпании ElectroMobility. Под этим брендом запланирован выпуск двух моделей электрокаров. Старт серийного производства кроссоверов и хэтчбеков анонсирован на 2023 год.
На данном этапе Izera представила только образец электрокаров. В разработке дизайна участвовало итальянское ателье Torino Design, которое имеет опыт сотрудничества с Ferrari, McLaren, Nissan и “КАМАЗом”.
Платформу, на которой будут базироваться все авто, планируют приобрести у другого производителя. Предположительно, могут использовать модульную платформу MEB от Volkswagen, разработанную специально для электромобилей.
Фото: motor.ru
При этом производитель еще не обнародовал информацию о технических характеристиках. Известно, что обе модели смогут разогнаться с места до 100 км/ч за восемь секунд, а запас хода обеспечен на 400 км по циклу WLTP.
Фото: motor.ru
Собирать электромобили планируют в регионе Силезия на юге Польши. Завод откроют к середине 2021 года. Объемы производства также не разглашаются, однако в компании отметили, что на предприятии создадут около 6 тыс. рабочих мест.
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