Для общего доступа к вакцине от COVID-19 необходимо более 100 млрд долларов, - ВОЗ

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существует огромный разрыв между средствами, необходимыми для борьбы с пандемией COVID-19, и средствами, выделенными во всем мире.
Об этом сообщает Global News.
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По его словам, на данный момент поступило всего 10% от необходимых средств.
“Это – только часть глобальных инвестиций, которые нужны для того, чтобы все и везде имели доступ к этим инструментам. Только на вакцины потребуется более 100 млрд долларов”, – заявил глава ВОЗ.
Ранее Finance.ua писал, что после создания вакцины от коронавируса Украина получит 8 миллионов доз. Это предусмотрено механизмом глобального доступа к вакцинам COVAX.
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