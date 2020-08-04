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Расходы по больничным в Украине за месяц выросли более чем на 100 млн гривен

Расходы по больничным в Украине за месяц выросли более чем на 100 млн гривен

Фонд социального страхования Украины принял в течение июля 2020 года к оплате заявления-расчеты для предоставления пособия по временной потере трудоспособности на сумму 667,5 млн гривен. Это на 18%, или 101,8 млн гривен больше, чем в июне 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В июле за компенсацией потерянного заработка по больничным листам обратились 103 800 застрахованных лиц. В целом они провели на больничном более 2 млн дней.

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Среднедневной размер пособия от ФССУ за этот период составил 331,5 гривен.

Напомним, что согласно Закону № 1105 рабочие органы Фонда осуществляют финансирование страхователей в течение десяти рабочих дней после поступления заявления-расчета на выплату материального обеспечения застрахованным лицам.

Справка Finance.ua:

  • Размер пособия по временной потере трудоспособности (оплата по больничным) зависит от среднедневного дохода работника.
  • Для того чтобы получить финансирование от Фонда соцстраха по больничным листам, выданным из-за изоляции в связи с коронавирусом, нужно формировать отдельные заявления-расчеты.
По материалам Finance.UA
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