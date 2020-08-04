"Элемент поддержки экономики". Шмыгаль объяснил повышение минималки

Власти Украины руководствуются принципом “прогнозируемости и поступательности” в вопросе повышения минимальной заработной платы.

Так премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал внесение в парламент Президентом Владимиром Зеленским законопроекта, который предусматривает увеличение минималки с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.

“Инфляционный отчет НБУ за апрель 2018 года, в частности, определял, что повышение МЗП (минимальной зарплаты. – Ред.) способствовало повышению потребительского спроса. Вместе с тем на ближайшие месяцы этого года бизнес называет низкий потребительский спрос одной из главных проблем для развития”, – написал глава правительства в Facebook.

Шмыгаль также добавил, что повышение минималки – это лишь “один из элементов поддержки экономики”, вместе с другими стимулирующими мерами.

Справка Finance.ua:

В пятницу, 7 августа, в ВР появился текст законопроекта №3963 авторства Президента Зеленского о повышении минимальной зарплаты в Украине.

Как сказано в пояснительной записке к документу,предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября 5 000 гривен в месячном размере (рост на 5,86%).

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫