"Элемент поддержки экономики". Шмыгаль объяснил повышение минималки

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Власти Украины руководствуются принципом “прогнозируемости и поступательности” в вопросе повышения минимальной заработной платы.
Так премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал внесение в парламент Президентом Владимиром Зеленским законопроекта, который предусматривает увеличение минималки с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.
“Инфляционный отчет НБУ за апрель 2018 года, в частности, определял, что повышение МЗП (минимальной зарплаты. – Ред.) способствовало повышению потребительского спроса. Вместе с тем на ближайшие месяцы этого года бизнес называет низкий потребительский спрос одной из главных проблем для развития”, – написал глава правительства в Facebook.
Шмыгаль также добавил, что повышение минималки – это лишь “один из элементов поддержки экономики”, вместе с другими стимулирующими мерами.
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