В Украине увеличат минимальную зарплату: появился текст закона

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В ВР появился текст законопроекта №3963 авторства Президента Зеленского о повышении минимальной зарплаты в Украине.
Об этом сказано в “Проекте Закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год”.
Как сказано в пояснительной записке к документу, Проектом изменений к Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” предусмотрено повышение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября 5 000 гривен в месячном размере (рост на 5,86 процента).
Одновременно с целью сохранения соотношения между размерами должностного оклада работника 1 тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС) и минимальной заработной платой, сложившейся в текущем году, предусмотрено увеличение расходов на повышение размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС и установление его в размере 2 225 гривен (повышение составит 5,86 процента).
Дополнительные расходы на оплату труда в связи с повышением размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1 тарифного разряда ЕТС предлагается обеспечить за счет экономии расходов по бюджетной программе КПКВК 3511350 “Обслуживание государственного долга” в сумме 3,5 млрд грн, которая возникла, в частности, в связи с отклонением фактического курса национальной валюты относительно иностранных валют по сравнению с прогнозным курсом, что учтено во время подготовки Государственного бюджета Украины на 2020 год.
Кроме того, учитывая предложенное повышение размера минимальной заработной платы, предусмотрено увеличение плановых налоговых поступлений на 541,3 млн грн, в том числе по налогу и сбору на доходы физических лиц – на 461,3 млн грн и налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 80 млн гривен, сказано в сообщении.
Напомним Finance.ua писал, что Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 15 месте из 54 стран. В 2020 году сумма на руки возросла на 13,2% по сравнению с прошлым годом (3802,01 грн против 3359,26 грн); в Беларуси — 13,6%;
в Польше — 14,9%; в России — 7,5%; в Германии — 1,9%.
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