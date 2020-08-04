В НБУ сообщили, сколько финкомпаний подали финансовую отчетность

8 августа веб-портал Национального банка Украины (НБУ) закрыл работу по приему файлов и внесению изменений в представленной отчетности небанковских финансовых учреждений за I полугодие 2020 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, по состоянию на 8 августа отчетность подали 84% небанковских финансовых учреждений, которые находятся в Государственном реестре финансовых учреждений (ГРФУ), а именно 1 тысяча 642 учреждения.

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В разрезе сегментов результаты представления отчетности выглядят следующим образом:

страховые компании — подали отчетность 189 из 215 компаний, зарегистрированных в ГРФУ ;

кредитные союзы — 222 из 327;

финансовые компании — 886 из 974;

лизингодатели — 124 из 136;

ломбарды — 221 из 304.

В то же время без учета финансовых учреждений, зарегистрированных в зоне проведения Операции объединенных сил и оккупированного Крыма, процент представления отчетности составил почти 92%.

В дальнейшем для внесения корректировок, переподачи или первого представления отчетности финансовыми учреждениями необходимо письменно обратиться в Департамент статистики и отчетности Нацбанка в порядке, предусмотренном в пункте 10 раздела I Инструкции о представлении отчетности небанковскими финансовыми учреждениями в НБУ.