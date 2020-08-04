Украинцы отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)

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Украинцы все меньше наличности снимают с платежных карт, отдавая предпочтение безналичным операциям. Этому способствуют расширение платежной инфраструктуры и сети, где можно рассчитаться платежными картами, а также дальнейшие положительные изменения в платежных привычках, усилившиеся в том числе и из-за введения карантина.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Объемы и количество операций по снятию наличных падают. Безналичные операции в первом полугодии этого года продолжили расти по количеству и сумме. Их доля преобладала в общей сумме и количестве операций с платежными картами.
Так, количество безналичных операций составило 2 360,6 млн (86,1% всех операций), а сумма – 982,9 млрд грн. (55,1% от суммы всех операций с картами). В прошлом году, по итогам первого полугодия этот показатель составлял 49,4%.
В то же время, в первом полугодии 2020 года количество операций по получению наличных уменьшилось на 12%, а сумма – на 5% против первого полугодия 2019 года.
Пользователи все больше предпочитают бесконтактные платежи:
Треть платежных карт (33,9% или 12,3 млн шт.), с применением которых были проведены расходные операции в июне 2020 года – бесконтактные и токенизированные карты.
Существенный рост популярности этих карт объясняется тем, что платежи с их использованием удобны, быстры и безопасны.
В то же время, безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт (с помощью смартфонов и других NFC-устройств) составляли половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (50,1% и 50,9% соответственно).
Сеть приема платежных карт. Сеть, где можно рассчитаться платежными картами, продолжает расти. За год количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, возросло на треть (на 33,5%) – до почти 297 тысяч.
В Украине на 11,2% увеличилось количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тыс. ед.) по сравнению с данными по состоянию на 01 июля 2019 года. С начала 2020 года количество торговых POS-терминалов также возросло – на 5%.
В то же время, более четырех пятых от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату (84,3% торговых POS-терминалов).
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