Украинцы отдают предпочтение безналичным операциям (инфографика)

Украинцы все меньше наличности снимают с платежных карт, отдавая предпочтение безналичным операциям. Этому способствуют расширение платежной инфраструктуры и сети, где можно рассчитаться платежными картами, а также дальнейшие положительные изменения в платежных привычках, усилившиеся в том числе и из-за введения карантина.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Объемы и количество операций по снятию наличных падают. Безналичные операции в первом полугодии этого года продолжили расти по количеству и сумме. Их доля преобладала в общей сумме и количестве операций с платежными картами.

Так, количество безналичных операций составило 2 360,6 млн (86,1% всех операций), а сумма – 982,9 млрд грн. (55,1% от суммы всех операций с картами). В прошлом году, по итогам первого полугодия этот показатель составлял 49,4%.

В то же время, в первом полугодии 2020 года количество операций по получению наличных уменьшилось на 12%, а сумма – на 5% против первого полугодия 2019 года.

Пользователи все больше предпочитают бесконтактные платежи:

Треть платежных карт (33,9% или 12,3 млн шт.), с применением которых были проведены расходные операции в июне 2020 года – бесконтактные и токенизированные карты.

Существенный рост популярности этих карт объясняется тем, что платежи с их использованием удобны, быстры и безопасны.

В то же время, безналичные операции с использованием бесконтактных и токенизированных карт (с помощью смартфонов и других NFC-устройств) составляли половину от общего количества и суммы безналичных операций в торговых сетях (50,1% и 50,9% соответственно).

Сеть приема платежных карт. Сеть, где можно рассчитаться платежными картами, продолжает расти. За год количество субъектов хозяйствования, которые принимают платежные карты, возросло на треть (на 33,5%) – до почти 297 тысяч.

В Украине на 11,2% увеличилось количество торговых POS-терминалов (до 340,6 тыс. ед.) по сравнению с данными по состоянию на 01 июля 2019 года. С начала 2020 года количество торговых POS-терминалов также возросло – на 5%.

В то же время, более четырех пятых от всех торговых POS-терминалов обеспечивают бесконтактную оплату (84,3% торговых POS-терминалов).

Справка Finance.ua:

Система электронных платежей Национального банка Украины перешла на расширенный регламент работы с 3 августа 2020 года.

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