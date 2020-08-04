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Повышение зарплат от Зеленского: в "Слуге народа" раскрыли детали

Повышение зарплат от Зеленского: в "Слуге народа" раскрыли детали

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн, предложенное президентом Владимиром Зеленским, позволит увеличить поступления в госбюджет.

Об этом рассказал в эфире телеканала “Украина 24” народный депутат от партии “Слуга народа” Марьян Заблоцкий.

“Это несущественное повышение, но нужно помнить, что у нас на работе, которая оплачивается из госбюджета, работает от 20 до 25% граждан, то есть только часть ложится на госбюджет. Все вы знаете, что у нас также есть проблема с тем, что многие зарплаты занижают, выплачивают в тень, и поэтому эта мера сама себя сбалансирует. Она позволяет немного поднять поступления в госбюджет, с другой – немного повысить выплаты бюджетникам”, – сказал нардеп.

Заблоцкий также отметил, что сегодня не только у Украины есть проблемы с дефицитом госбюджета: “Вопрос не только в дефиците нашего бюджета, проблемы сейчас у всех. Например, дефицит бюджета США – 17% ВВП, им тоже будет нелегко”.

Справка Finance.ua:

  • 7 августа в ВР появился текст законопроекта №3963 авторства президента Зелинского о повышении минимальной зарплаты в Украине.
  • Представители украинского бизнеса выступили категорически против инициативы повышения размера минимальной заработной платы до 5000 грн с 1 сентября 2020 года.

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По материалам Сегодня
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