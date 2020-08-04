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Deutsche Bank улучшил прогноз для мировой экономики на 2020 год, отметив, что она восстанавливается быстрее, чем ожидалось, после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
В мае банк прогнозировал падение мирового ВВП по итогам года на 6%, сейчас он ожидает его сокращение на 4,5%.
Прогноз о росте мировой экономики в 2021 году на 5,5% остался неизменным.
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“Более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики в текущем году несколько ослабляет ожидания на первую половину 2021 года, как и неожиданно устойчивое распространение коронавируса в США, и сигналы о возможном росте заболеваемости по всему миру зимой, – говорится в обзоре. – В то же время, наши ожидания, связанные с масштабами вакцинации к середине 2021 года, выросли, в связи с чем улучшился наш прогноз для второй половины года, и это позволило сохранить неизменным прогноз на весь год на уровне 5,5%”.
Аналитики ожидают, что темпы экономического роста в мире будут замедляться после 2021 года, но сохранятся выше трендовых уровней. Безработица, по их оценкам, вернется к докризисным уровням к 2024-2025 гг.
“В условиях устойчивого недоиспользования трудовых ресурсов инфляция, как ожидается, будет оставаться довольно сдержанной при очень постепенном усилении в большинстве регионов, – говорится в обзоре. – Мы ожидаем, что инфляция в США достигнет целевого показателя ФРС к 2025 году, тогда как Банк Японии и Европейский центральный банк продолжат бороться за достижение целей по инфляции”.
По новому прогнозу Deutsche Bank, экономика еврозоны в 2020 году сократится на 8,6%, а не на 12%, как предполагалось в мае. Прогноз снижения ВВП Германии на этот год улучшен до 6,4% с 9%, Великобритании оставлен на уровне 11,5%.
Прогноз падения ВВП США на 2020 год улучшен аналитиками Deutsche Bank до 5,2% с ожидавшихся ранее 7,1%, прогноз роста экономики на 2021 год повышен до 3,1% с 2,6%.
Экономика Китая, согласно прогнозу экспертов, увеличится на 1,6% в текущем и на 8,8% в следующем году, Японии – соответственно снизится на 6,4% и вырастет на 1,6%, Индии – сократится на 5,8% и повысится на 5,6%.
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