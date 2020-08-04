За неделю работы ПРРО фискализировано более полумиллиона чеков - Минфин

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За неделю работы бесплатного фискального приложения от ГНС возможностью зарегистрировать и применять ПРРО воспользовались 143 субъекта хозяйствования, которыми зарегистрировано 26,3 тыс. ПРРО. При этом фискализировано более полумиллиона чеков (631 тыс.).
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
Согласно последней статистике из общего количества субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали ПРРО:
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На первом месте – финансовые компании, которыми зарегистрировано 98% от общего количества зарегистрированных ПРРО.
На втором месте по количеству зарегистрированных ПРРО субъектами хозяйствования, – деятельность в сфере торговли, в частности:
Возможностью применять ПРРО также уже воспользовались субъекты хозяйствования, которые ведут деятельность туристических агентств, производят ремонт автотранспортных средств, ведут деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, деятельность ресторанов, по предоставлению услуг мобильного питания, медицинскую и стоматологическую практику.
Для тех налогоплательщиков, у которых нет обязанности применять РРО, предоставляется возможность применять ПРРО без наступления юридических последствий.
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