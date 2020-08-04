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За неделю работы ПРРО фискализировано более полумиллиона чеков - Минфин

За неделю работы ПРРО фискализировано более полумиллиона чеков - Минфин

За неделю работы бесплатного фискального приложения от ГНС возможностью зарегистрировать и применять ПРРО воспользовались 143 субъекта хозяйствования, которыми зарегистрировано 26,3 тыс. ПРРО. При этом фискализировано более полумиллиона чеков (631 тыс.).

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Согласно последней статистике из общего количества субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали ПРРО:

  • 72% – физические лица – предприниматели;
  • 28% – юридические лица.

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На первом месте – финансовые компании, которыми зарегистрировано 98% от общего количества зарегистрированных ПРРО.

На втором месте по количеству зарегистрированных ПРРО субъектами хозяйствования, – деятельность в сфере торговли, в частности:

  • розничная торговля газетами и канцелярскими товарами;
  • розничная торговля фармацевтическими товарами;
  • интернет-торговля.

Возможностью применять ПРРО также уже воспользовались субъекты хозяйствования, которые ведут деятельность туристических агентств, производят ремонт автотранспортных средств, ведут деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, деятельность ресторанов, по предоставлению услуг мобильного питания, медицинскую и стоматологическую практику.

Для тех налогоплательщиков, у которых нет обязанности применять РРО, предоставляется возможность применять ПРРО без наступления юридических последствий.

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября 2020 года вступает в силу норма о “кэшбэке”, которая предусматривает возврат стоимости покупки за нарушение выдачи чека. Также вводится применение полного размера штрафа за неприменение РРО или невыдачу чека (100% суммы во время первого нарушения и 150% за каждое последующее).
  • С 1 октября 2020 года РРО станут также обязательными для отдельных категорий плательщиков единого налога второй-четвертой групп. С 1 августа законодательством разрешено применять альтернативные формы кассовых аппаратов – программные РРО на добровольных началах.

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По материалам Finance.UA
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