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ПФУ сообщил, сколько направил на выплаты пенсий (инфографика)

ПФУ сообщил, сколько направил на выплаты пенсий (инфографика)

Пенсионный фонд Украины 3 августа начал финансирование пенсий за этот месяц. В первый день на выплаты направили 1,2 млрд гривен, а 5 августа еще 4,8 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

«Выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке», — заявили в ПФ.

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Ранее сообщалось, что Минсоцполитики намерено провести индексацию пенсий для всех категорий граждан. На сегодня пенсии для некоторых категорий не индексируются. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, министерство будет инициировать изменения в законодательство относительно индексации всех пенсий.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля выросли пенсии для некоторых категорий граждан. Размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты растет.

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По материалам Finance.UA
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