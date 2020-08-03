Минэнергетики будет считать потери нефтепродуктов

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В Кабинете министров Украины утвердили документ, регулирующий данные об учете, хранении, транспортировке и перегрузке нефтепродуктов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и сельскохозяйственной деятельности страны на страничке ведомства в FACEBOOK.
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Сообщается, что речь идет о документе «Об утверждении норм потерь нефтепродуктов при их приемке, хранении, отпуске, перегрузке и транспортировке».
Ожидается, что внедрение законодательного регламента в отношении всех выше перечисленных пунктов поможет Министерству энергетики сократить возможные финансовые потери в отношении тех субъектов бизнеса, которые ведут предпринимательскую деятельность с нефтепродукцией.
Ведь сейчас каждый из них обязан платить так званый акцизный налог и налог на добавленную стоимость нефтепродуктов даже в случае утраты ресурса, которая произошла естественным путем.
«Отсутствие учета потерь приводит к безосновательной материальной ответственности должностных лиц предприятий и негативно влияет на финансовое состояние этих компаний в этой области», — считают в министерстве.
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