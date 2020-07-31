Кабмин изменил правила на рынке электроэнергии

Кабинет Министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии. “Энергоатом” получил возможность продавать на рыке 40% своей электроэнергии.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 5 августа.

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Как отметил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство пытается урегулировать кризисную ситуацию энергетики и сбалансировать рынок.

По его словам, постановлением формируется новый механизм ПСО с доработкой в трехдневный срок.

“Будет увеличен объем электроэнергии, который государственные компании “Энергоатом” и “Укргидроэнерго” смогут продавать по двусторонним договорам и другим сегментам рынка”, – сказал он.

Шмыгаль напомнил, что сейчас “Энергоатом” продает по фиксированным ценам 90% электроэнергии. Постановление меняет эту ситуацию.

“Энергоатом” продолжит поставлять дешевую электроэнергию для украинских семей, то есть 50% произведенной электроэнергии “Энергоатомом” будет направляться на нужды населения, это 1 копейка за киловатт, при этом “Энергоатом” получит возможность реализовывать практически 40% электроэнергии по рыночным условиям. Это позволит предприятию стать более конкурентоспособным”, – сказал Шмыгаль.

Согласно постановлению, НАЭК “Энергоатом” продает электрическую энергию ГП “Гарантированный покупатель” в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей населения на территории ОЭС Украины по цене 10,0 грн/МВт.час. Остальную произведенную электроэнергию ГП “НАЭК “Энергоатом” продает на различных сегментах рынка на рыночных условиях.

Кроме того, “Укргидроэнерго” продает 30% от объема отпуска электрической энергии на ГЭС ГП “Гарантированный покупатель” по цене 10,0 грн/МВт-час. Остальную произведенную электрическую энергию ЧАО “Укргидроэнерго” продает на различных сегментах рынка на рыночных условиях.