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В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"

В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"

Недавно Правительство поддержало пилотный проект Минсоцполитики, который предусматривает, что вместо “пакета малыша” родители могут получить целевую денежную компенсационную выплату в размере 5 тысяч гривен.

Заместитель министра социальной политики Евгений Котик сказал, что деньги, которые родители получают вместо “пакета малыша”, они смогут потратить только по назначению. Об этом он рассказал в программе “Официальный разговор” на телеканале “Дом”.

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При этом требовать каких-то отчетов от родителей министерство не будет, поскольку будет введена система, по которой за эти деньги родители смогут купить только детские товары и только в определенных магазинах, которые примут участие в данном проекте на договорных условиях.

“Обязанность по контролю за реализацией именно продуктов, вещей детского назначения будет выполняться непосредственно банком, Минсоцполитики, а также торговой сетью, которая присоединилась к этому проекту. В этом случае мы очень четко понимаем, что при предоставлении средств, они могут пойти в другом направлении, не на ребенка. Поэтому мы и ввели такую ​​систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать. Относительно торговых сетей, хотел бы отметить, что они будут не специализированные. Мы не создавать определенные какие-то новые. Это будут действующие торговые сети, которые просто присоединятся к этому проекту на договорных условиях”, – объясняет он.

Евгений Котик также добавил, что в Минсоцполитики рассматривают вопрос о возможности выбора, но одна из основных задач этого пилотного проекта – узнать, какая форма – натуральная или денежная – будет лучше для людей, а также определить, какой набор детских товаров наиболее оптимален.

Напомним, детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) призвал правительство вернуть «пакеты малыша», которые заменили денежными выплатами.

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По материалам Украинская правда
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